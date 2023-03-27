Москалькова: В РФ не было ни одного случая отказа возвращать украинских детей родственникам

Аппарату уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой неизвестно о случаях, когда украинских детей отказывались бы возвращать родственникам. Об этом она написала в телеграм-канале.

"Хочу особо подчеркнуть: нам неизвестно ни об одном случае, когда бы детей – граждан Украины отказались передать их родным и близким", — сообщила омбудсмен.

Москалькова также рассказала, что недавно при взаимодействии с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины в родную семью были возвращены двое детей в возрасте 9 и 16 лет.

Она поблагодарила омбудсмена в Псковской области Дмитрия Шахова, который участвовал в этой работе, а также организовал для ребят экскурсии в Санкт-Петербург, музей "Изборск" и Печерский монастырь.