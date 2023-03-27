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Опубликовано 27 марта 2023, 12:00

Москалькова: В РФ не было ни одного случая отказа возвращать украинских детей родственникам

Аппарату уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой неизвестно о случаях, когда украинских детей отказывались бы возвращать родственникам. Об этом она написала в телеграм-канале.

"Хочу особо подчеркнуть: нам неизвестно ни об одном случае, когда бы детей – граждан Украины отказались передать их родным и близким", — сообщила омбудсмен.

Москалькова также рассказала, что недавно при взаимодействии с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины в родную семью были возвращены двое детей в возрасте 9 и 16 лет.

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Она поблагодарила омбудсмена в Псковской области Дмитрия Шахова, который участвовал в этой работе, а также организовал для ребят экскурсии в Санкт-Петербург, музей "Изборск" и Печерский монастырь.

Ранее уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила о том, что пятнадцать детей из восьми семей, эвакуированных в Россию, воссоединили с родственниками с Украины.

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Kremlin.ru

Илья Суриков
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