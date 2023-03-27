Врач рассказала, почему стоматит может вернуться и как этого не допустить

Стоматит может возникать повторно из-за снижения иммунитета и лечения на основе антибиотиков. О причинах такого недуга и способах лечения Лайфу рассказала стоматолог-ортопед, основательница клиники авторской стоматологии "Астевита" Евгения Бойцова.

Она отметила, что стоматит — это воспаление слизистой оболочки рта, у которого есть множество видов и причин возникновения. Основной — вирусный, который случается из-за инфекций.

"Также стоматит может быть вызван нарушением микрофлоры полости рта. В таком случае развивается кандидозный или грибковый стоматит. Ещё один частый гость — бактериальный стоматит. Он развивается из-за таких бактерий, как стрептококк и стафилококк. Нередко можно встретить и химический стоматит", — уточнила медик.

Также часто диагностируется афтозный стоматит, который развивается при снижении иммунитета, заболеваниях крови и желудочно-кишечного тракта. Он проявляется как болезненные пятна в полости рта.

Для того чтобы избежать повторного появления стоматита, важно найти причину заболевания, отметила эксперт. Для этого нужна расширенная диагностика, которая включает анализы крови, гистологическое исследование, анализ уровня гормонов и консультации с необходимыми специалистами.

Специалист указала, что стоматит возвращается при повторном снижении иммунитета, поэтому при лечении важно обеспечить правильное питание, поддерживать гормональный баланс, следить за уровнем стресса и меньше пить алкоголь. Кроме того, причиной повторного стоматита могут быть антибиотики, которые убивают как "плохие", так и "хорошие" бактерии.