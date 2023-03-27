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27 марта, 09:44

Песков заявил, что визит Путина в Турцию не готовится

Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию не готовится. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя публикации о якобы планируемой зарубежной поездке российского лидера.

"Нет", — ответил пресс-секретарь главы РФ на соответствующий вопрос.

Ранее некоторые турецкие СМИ сообщили, что Анкара якобы готовится к визиту Путина, но эта информация держится в секрете.

Власти Турции высказались об инициативе Китая по Украине

Власти Турции высказались об инициативе Китая по Украине

Напомним, 25 марта российский лидер провёл телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого президенты обсудили многие важные вопросы. В частности, глава Турции заявил о понимании принципиального настроя РФ по зерновой сделке.

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kremlin.ru

Александр Юнашев
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