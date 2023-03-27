Песков заявил, что визит Путина в Турцию не готовится
Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию не готовится. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя публикации о якобы планируемой зарубежной поездке российского лидера.
"Нет", — ответил пресс-секретарь главы РФ на соответствующий вопрос.
Ранее некоторые турецкие СМИ сообщили, что Анкара якобы готовится к визиту Путина, но эта информация держится в секрете.
Напомним, 25 марта российский лидер провёл телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого президенты обсудили многие важные вопросы. В частности, глава Турции заявил о понимании принципиального настроя РФ по зерновой сделке.