Песков заявил, что визит Путина в Турцию не готовится

Визит президента РФ Владимира Путина в Турцию не готовится. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя публикации о якобы планируемой зарубежной поездке российского лидера.

"Нет", — ответил пресс-секретарь главы РФ на соответствующий вопрос.

Ранее некоторые турецкие СМИ сообщили, что Анкара якобы готовится к визиту Путина, но эта информация держится в секрете.