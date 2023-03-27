Парижский Лувр остановил работу из-за забастовок сотрудников против пенсионной реформы

Одна из главных французских достопримечательностей в Париже – Лувр остановил работу из-за продолжающихся массовых забастовок против пенсионной реформы. Об этом сообщается на официальном сайте художественного музея.

"Из-за общественных забастовок во Франции музей не сможет открыться сегодня утром. Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим за понимание", — говорится в сообщении учреждения.

Как пишет ТАСС, в забастовке принимают участие сразу несколько профсоюзов работников сферы культуры, а также сами сотрудники Лувра. Сегодня утром они растянули рядом со зданием музея плакаты с надписями "Музеи выступают против пенсионной реформы", а также "Работать меньше, чтобы жить дольше".