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27 марта, 09:53

Парижский Лувр остановил работу из-за забастовок сотрудников против пенсионной реформы

Одна из главных французских достопримечательностей в Париже – Лувр остановил работу из-за продолжающихся массовых забастовок против пенсионной реформы. Об этом сообщается на официальном сайте художественного музея.

"Из-за общественных забастовок во Франции музей не сможет открыться сегодня утром. Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим за понимание", — говорится в сообщении учреждения.

Как пишет ТАСС, в забастовке принимают участие сразу несколько профсоюзов работников сферы культуры, а также сами сотрудники Лувра. Сегодня утром они растянули рядом со зданием музея плакаты с надписями "Музеи выступают против пенсионной реформы", а также "Работать меньше, чтобы жить дольше".

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Ранее Лайф сообщал, что свыше миллиона человек приняло участие в демонстрациях против пенсионной реформы, которые прошли в четверг, 23 марта, во многих городах Франции. В ряде из них не обошлось без массовых беспорядков и стычек протестующих с полицией.

Обложка ©

Freepik / jeafish

Наталья Исакова
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