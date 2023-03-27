Глава евродипломатии высказался о войнах, развязанных Западом в мире

Войны в мире, развязанные Западом в последние десятилетия, являются ошибками. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своей новой книге "Год, когда война вернулась в Европу", посвящённой внешней политике Европейского союза в 2022 году. При этом он не назвал тех, кто виновен в таких "оплошностях".

"Во многих странах, отмеченных колониализмом, а также последующими ошибками, как война в Ираке, общественное мнение часто восприимчиво ко лжи российской пропаганды и её массированным кампаниям по манипулированию информацией", — приводит текст его книги РИА "Новости".

Боррель отметил, что особенно это касается предполагаемого влияния европейских санкций на поставки энергии и продовольствия в южные страны государства. Кроме того, продолжил он, многие страны более чувствительны к последствиям войны, чем к её причинам. Так, большинство этих государств не хотят принимать активные шаги для того, чтобы "заставить РФ прекратить агрессию".

Глава дипломатии ЕС также признался, что Европа изредка "демонстрирует европоцентричность". Из-за этого международные партнёры обвиняют организацию в использовании двойных стандартов, когда союз фокусируется только на Украине и не уделяет внимания другим конфликтам, происходящим в мире. Боррель вместе с тем подчеркнул, что будущее Евросоюза и его роль зависят от отношений с южными странами.

"Война на Украине показывает, что мы должны больше прислушиваться к тем, кого называют глобальным Югом, демонстрировать больше эмпатии по отношению к этим странам, общаться с ними с большим уважением, укреплять связи с нашими южными соседями", — написал Боррель.