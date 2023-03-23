Саммит ЕС утвердил возможность поставок Украине ракет класса "земля — земля"

Саммит Евросоюза подтвердил намерение предоставить Украине в течение следующих двенадцати месяцев около миллиона снарядов, а также ракеты класса "земля — земля" в случае получения соответствующего запроса. Об этом говорится в документе, подписанном в Брюсселе главами государств и правительств стран сообщества. Сам тип ракет при этом не уточняется.

"Европейский совет приветствует соглашение в Совете ЕС о срочном выделении Украине боеприпасов "земля — земля", а также ракет, если она их попросит", — приводит текст документа ТАСС.

Ракеты планируют приобрести через совместные заказы из Европейского фонда мира, уточнили в Брюсселе.