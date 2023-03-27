Винер может оспорить двухлетнее отстранение от международных соревнований

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной РФ по этому виду спорта Ирина Винер может оспорить решение о двухлетнем отстранении от работы в международных соревнованиях. Об этом она сообщила в беседе с ТАСС .

Напомним, что дисциплинарный орган Международной федерации гимнастики (FIG) ввёл санкции против Ирины Винер на два года в качестве реакции на скандал на Олимпиаде в Токио. Разбирательство было связано со снятием кандидатуры россиянки Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет FIG по художественной гимнастике в 2021 году, публичными заявлениями Винер в СМИ по итогам результатов сборной России по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио, признанными оскорбительными и нарушающими правила FIG.