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27 марта, 11:52

Винер может оспорить двухлетнее отстранение от международных соревнований

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной РФ по этому виду спорта Ирина Винер может оспорить решение о двухлетнем отстранении от работы в международных соревнованиях. Об этом она сообщила в беседе с ТАСС.

"Мы, возможно, подадим апелляцию в дисциплинарный трибунал [Фонда гимнастической этики]", — сказала она.

Винер — об отстранении: Нас никто не вышибет из седла

Винер — об отстранении: Нас никто не вышибет из седла

Напомним, что дисциплинарный орган Международной федерации гимнастики (FIG) ввёл санкции против Ирины Винер на два года в качестве реакции на скандал на Олимпиаде в Токио. Разбирательство было связано со снятием кандидатуры россиянки Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет FIG по художественной гимнастике в 2021 году, публичными заявлениями Винер в СМИ по итогам результатов сборной России по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио, признанными оскорбительными и нарушающими правила FIG.

Обложка ©

ТАСС / RBC / Андрей Любимов

Светлана Оперук
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