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27 марта, 11:45

Лавров: РФ определит перспективы отношений с Западом, когда его лидеры "протрезвеют"

Россия рассмотрит дальнейшие перспективы отношений с западными странами, когда лидеры этих государств "протрезвеют". Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на заседании Попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова. По его словам, действующие лидеры США и их стран-союзников "погрязли в пещерной русофобии", так как приносят в жертву кричащие проблемы своих обществ.

"Когда и если они протрезвеют, мы будем определяться с нашей позицией о перспективах дальнейших отношений с ними, но будем определяться, естественно, сами и на своих условиях", — подчеркнул Лавров.

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Ранее Лавров заявил, что США перешли все грани приличий в стремлении утвердить свою гегемонию. По его мнению, от Америки можно ожидать чего угодно.

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Kremlin.ru

Никита Осипов
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