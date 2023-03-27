Лавров: РФ определит перспективы отношений с Западом, когда его лидеры "протрезвеют"

Россия рассмотрит дальнейшие перспективы отношений с западными странами, когда лидеры этих государств "протрезвеют". Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на заседании Попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова. По его словам, действующие лидеры США и их стран-союзников "погрязли в пещерной русофобии", так как приносят в жертву кричащие проблемы своих обществ.

"Когда и если они протрезвеют, мы будем определяться с нашей позицией о перспективах дальнейших отношений с ними, но будем определяться, естественно, сами и на своих условиях", — подчеркнул Лавров.