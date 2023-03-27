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Опубликовано 27 марта 2023, 11:34

Российские средства ПВО сбили украинский вертолёт Ми-8 в Запорожской области

Российские средства противовоздушной обороны сбили вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины в Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Темировка Запорожской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов", отметил он.

Всего же с начала спецоперации ВС РФ уничтожили 404 самолёта противника, 226 вертолётов, 3600 дронов.

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А накануне стало известно, что Воздушно-космические силы России сбили украинский вертолёт Ми-8 в районе одного из городов ДНР.

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Александра Вишнякова
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