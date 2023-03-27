Российские средства ПВО сбили украинский вертолёт Ми-8 в Запорожской области

Российские средства противовоздушной обороны сбили вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины в Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Темировка Запорожской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов", — отметил он.

Всего же с начала спецоперации ВС РФ уничтожили 404 самолёта противника, 226 вертолётов, 3600 дронов.