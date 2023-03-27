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27 марта, 11:48

Патрушев: У России есть оружие, способное уничтожить любого противника

Россия может уничтожить любого противника, который будет угрожать её существованию, так как обладает уникальным современным оружием. В том числе это касается и США. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Россия <...> обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию", — сказал он в интервью "Российской газете".

При этом Патрушев подчеркнул, что Москва терпелива и никого не запугивает военным преимуществом.

Патрушев назвал США главным диктатором мира, который издевается над другими странами

Патрушев назвал США главным диктатором мира, который издевается над другими странами

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о том, что Россия готова защищаться от агрессивных выпадов США всеми доступными средствами.

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kremlin.ru

Илья Суриков
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