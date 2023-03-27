Патрушев: У России есть оружие, способное уничтожить любого противника

Россия может уничтожить любого противника, который будет угрожать её существованию, так как обладает уникальным современным оружием. В том числе это касается и США. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Россия <...> обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию", — сказал он в интервью "Российской газете".

При этом Патрушев подчеркнул, что Москва терпелива и никого не запугивает военным преимуществом.