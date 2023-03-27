ВСУ обстреляли фермерское хозяйство в Брянской области, погибло 20 коров

Вооружённые силы Украины обстреляли село Кистёр Брянской области. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз. Он уточнил, что в результате случившегося никто среди людей не пострадал, однако погибло 20 коров.

"Под обстрел попало фермерское хозяйство. Пострадавших нет. Действия украинских националистов привели к гибели 20 голов дойного стада, имеются разрушения кровли коровников. На месте работают оперативные службы", — написал губернатор в телеграм-канале.