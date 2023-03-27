ВСУ обстреляли фермерское хозяйство в Брянской области, погибло 20 коров
Губернатор Богомаз: Из-за обстрела ВСУ села в Брянской области погибло 20 коров
Вооружённые силы Украины обстреляли село Кистёр Брянской области. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз. Он уточнил, что в результате случившегося никто среди людей не пострадал, однако погибло 20 коров.
"Под обстрел попало фермерское хозяйство. Пострадавших нет. Действия украинских националистов привели к гибели 20 голов дойного стада, имеются разрушения кровли коровников. На месте работают оперативные службы", — написал губернатор в телеграм-канале.
Ранее Лайф писал, что в результате обстрела Мелитополя в Запорожской области со стороны ВСУ повреждено несколько зданий, пострадало четыре человека.
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