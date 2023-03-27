Губернатор Воробьёв призвал усилить контроль за устранением луж на дорогах в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв призвал руководителей городских округов усилить контроль за ремонтом дорог и устранением луж. Данное поручение он озвучил в ходе заседания правительства области.

"Я прошу глав каждого округа такие места разобрать и максимально приложить усилия. Мы будем помогать для того, чтобы они исчезли", — приводит слова Воробьёва телеканал "360".

Он добавил, что в Подмосковье есть места, где люди постоянно сталкиваются со сложностями. По словам губернатора, тротуары являются неизменно важной составляющей жизни каждого пешехода. Для устранения проблем, по мнению Воробьёва, необходимо провести определённые мероприятия — это может быть дренаж или обустройство ливнёвки.