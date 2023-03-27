Пьяный участковый возомнил себя Посейдоном и оккупировал бассейн в московском отеле

По его данным, мужчина сначала напился, а потом стал плескаться и материться на других отдыхающих. Позднее выяснилось, что дебошир — участковый из Химок, который отдыхал вместе с возлюбленной. В итоге в отель вызвали полицию, но к её приезду охранник, фитнес-тренер и ещё двое отдыхающих смогли "обезвредить" мужчину.