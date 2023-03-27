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27 марта, 12:38

Пьяный участковый возомнил себя Посейдоном и оккупировал бассейн в московском отеле

В Москве участкового задержали за пьяный дебош в бассейне отеля

В московском отеле задержали пьяного дебошира, который оккупировал бассейн. Подробнее об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По его данным, мужчина сначала напился, а потом стал плескаться и материться на других отдыхающих. Позднее выяснилось, что дебошир — участковый из Химок, который отдыхал вместе с возлюбленной. В итоге в отель вызвали полицию, но к её приезду охранник, фитнес-тренер и ещё двое отдыхающих смогли "обезвредить" мужчину.

Правоохранители надели на "местного Посейдона" наручники, но тот продолжал буйствовать, из-за чего пришлось вызывать подкрепление. Только с дополнительными силами дебошира удалось увезти на медицинское освидетельствование.

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Ранее в Сыктывкаре спецназ задержал пьяного мужчину, угрожавшего взорвать соседей гранатой. Дебошир требовал, чтобы жильцы покинули дом, иначе он активирует снаряд, который оказался муляжом.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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