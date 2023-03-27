В Таиланде впервые выдали жёлтые и красные карточки иностранцам, нарушившим правила
В Таиланде шестерым иностранцам вручили жёлтые и красные карточки за нарушение условий пребывания в государстве. Об этом говорится в публикации The Thaiger.
По данным СМИ, красные карточки предполагают депортацию и запрет на повторный въезд. Их выдали гражданам Швеции и Франции. Между тем жёлтые подразумевают, что человек имеет право остаться до окончания разрешённого срока, однако потом будет ограничен в повторном въезде. Такие карточки вручили гражданам Украины и Швеции, а также двум французам.
О правонарушениях туриста сообщают консульству его страны в Таиланде. На данный момент в судах рассматривается 181 дело. Иммиграционная служба Пхукета отмечает, что большинство фигурантов — туристы из России, Франции, Британии, Мьянмы и Камбоджи. Самые частые правонарушения — вождение в нетрезвом виде, просроченная виза, незаконный въезд в Таиланд и работа без разрешения.
The Thaiger уточняет, что многие иностранцы в Пхукете плохо разбираются в местных обычаях, из-за чего уверяют, что не знали о нарушении закона. В будущем система с карточками может быть распространена и на других территориях Таиланда.
Ранее Лайф писал, что в Индонезии набирает обороты борьба со злоупотреблением визами иностранными туристами. Так, 23 марта стало известно, что с острова депортировали четверых россиян.
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