В Таиланде впервые выдали жёлтые и красные карточки иностранцам, нарушившим правила

В Таиланде шестерым иностранцам вручили жёлтые и красные карточки за нарушение условий пребывания в государстве. Об этом говорится в публикации The Thaiger.

По данным СМИ, красные карточки предполагают депортацию и запрет на повторный въезд. Их выдали гражданам Швеции и Франции. Между тем жёлтые подразумевают, что человек имеет право остаться до окончания разрешённого срока, однако потом будет ограничен в повторном въезде. Такие карточки вручили гражданам Украины и Швеции, а также двум французам.

О правонарушениях туриста сообщают консульству его страны в Таиланде. На данный момент в судах рассматривается 181 дело. Иммиграционная служба Пхукета отмечает, что большинство фигурантов — туристы из России, Франции, Британии, Мьянмы и Камбоджи. Самые частые правонарушения — вождение в нетрезвом виде, просроченная виза, незаконный въезд в Таиланд и работа без разрешения.

The Thaiger уточняет, что многие иностранцы в Пхукете плохо разбираются в местных обычаях, из-за чего уверяют, что не знали о нарушении закона. В будущем система с карточками может быть распространена и на других территориях Таиланда.