В российский прокат в мае выйдет "Переводчик" Гая Ричи

Фильм британского режиссёра Гая Ричи "Переводчик" выйдет в российский прокат 18 мая, сообщает "Афиша Daily". Сюжет экшен-триллера с Джейком Джилленхолом в главной роли расскажет об американском военном, который пытается спасти проводника-переводчика.

В центре киноленты — сержант Джон Кинли, который заканчивает службу в Афганистане и в последний день военного срока отправляется на задание с местным переводчиком по имени Ахмед. Группа попадает под обстрел, и только им двоим удается выжить. Рискуя собственной жизнью, Ахмед помогает раненому Кинли добраться до границы, а сам остаётся в Афганистане. Восстановившись после ранения, сержант возвращается в исламскую страну, чтобы найти своего спасителя-переводчика.

Помимо Джейка Джилленхола, который известен многим зрителям по фильмам "Зодиак", "Левша", "Принц Персии. Пески времени", также в ленте снялись Александр Людвиг, Эмили Бичем, Энтони Старр, Дар Салим, Джонни Ли Миллер и другие.