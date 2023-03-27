Врачи спасли пенсионерку из Подмосковья, удалив из её желудка монеты, иголки и гвозди
Врачи Долгопрудненской больницы в Московской области прооперировали 72-летнюю женщину и достали из её желудка монеты, гвозди и иголки, которые пенсионерка проглотила. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава региона.
Монетки, гвозди и иголки, которые находились в желудке пенсионерки. Видео © Минздрав Московской области
Бригада скорой помощи привезла в больницу пенсионерку с жалобами на сильные боли в животе. Врачи во время обследования нашли в брюшной полости множество инородных тел округлой и вытянутой формы с заострёнными концами. Медики в срочном порядке стали проводить операцию.
"Эндоскопическим путём из желудка под рентген-контролем при помощи специальных щипцов были извлечены восемь монет, два гвоздя и десять иголок. Женщине повезло, что не были задеты внутренние органы и инородные предметы не успели попасть в кишечник, что грозило бы пациентке перфорацией, кровотечением и даже летальным исходом", — сообщил врач-эндоскопист Долгопрудненской больницы Андрей Захаров.
По его словам, операция прошла успешно и заняла час. Сейчас пенсионерка чувствует себя хорошо и теперь находится в реанимационном отделении. В будущем ей назначат курс лечения у психотерапевта.
Ранее в Подмосковье врачи удалили женщине гигантскую 45-килограммовую опухоль брюшной полости. Она долго не обращалась к специалистам, так как боялась, и лечилась народными средствами.
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