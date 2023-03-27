Врач объяснила, почему не нужно бежать в аптеку при весеннем гиповитаминозе

Витаминные комплексы способны восполнить дефицит недостающих элементов в организме, однако, как и лекарственные препараты, они могут вызывать побочные эффекты. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала врач – эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова.

Врач предупредила, что приём витаминов чреват проблемами с желудком, почками и печенью. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Она пояснила, что существует два понятия: гиповитаминоз или авитаминоз, за которыми скрывается сезонная нехватка витаминов. Однако гиповитаминоз характеризуется тем, что количество какого-то витамина в организме ниже необходимого уровня. А вот при авитаминозе полностью отсутствует какой-то элемент. По словам эндокринолога, весной или осенью люди чаще всего сталкиваются именно с гиповитаминозом. При этом бежать за витаминами в аптеку Филиппова не советует.

"Несмотря на всю безобидность витаминных комплексов и добавок, они имеют побочный эффект и влияют на печень, почки, желудок, поэтому есть противопоказания и можно провести передозировку любого витамина", — пояснила врач.

Прежде всего диетолог рекомендует скорректировать питание. К примеру, дефицит витамина С можно восполнить с помощью отвара шиповника. Кроме того, медик советует добавить в рацион клубнику и голубику.