Врач объяснила, почему не нужно бежать в аптеку при весеннем гиповитаминозе
Эндокринолог Филиппова: Приём витаминов чреват проблемами с желудком, почками и печенью
Витаминные комплексы способны восполнить дефицит недостающих элементов в организме, однако, как и лекарственные препараты, они могут вызывать побочные эффекты. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала врач – эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова.
Врач предупредила, что приём витаминов чреват проблемами с желудком, почками и печенью. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
Она пояснила, что существует два понятия: гиповитаминоз или авитаминоз, за которыми скрывается сезонная нехватка витаминов. Однако гиповитаминоз характеризуется тем, что количество какого-то витамина в организме ниже необходимого уровня. А вот при авитаминозе полностью отсутствует какой-то элемент. По словам эндокринолога, весной или осенью люди чаще всего сталкиваются именно с гиповитаминозом. При этом бежать за витаминами в аптеку Филиппова не советует.
"Несмотря на всю безобидность витаминных комплексов и добавок, они имеют побочный эффект и влияют на печень, почки, желудок, поэтому есть противопоказания и можно провести передозировку любого витамина", — пояснила врач.
Прежде всего диетолог рекомендует скорректировать питание. К примеру, дефицит витамина С можно восполнить с помощью отвара шиповника. Кроме того, медик советует добавить в рацион клубнику и голубику.
А ранее диетолог Анна Белоусова назвала напитки, которые мешают усвоению витаминов — как в препаратах, так и с пищей. Например, воздействие полезных веществ на организм может снизиться или свестись на нет из-за распространённой у многих привычки по утрам пить чай или кофе.
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