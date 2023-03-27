Эксперт объяснил происхождение загадочного чёрного кольца в небе над Москвой
Эксперт Терешонок: Чёрное кольцо в небе над Москвой могло появиться после выхлопа котельной
Странное чёрное кольцо, которое заметили в небе жители столичного района Строгино, могло появиться после выхлопа в котельной. Таким мнением с "Москвой 24" поделился руководитель отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок.
"Вероятно, произошёл выхлоп из котельной. Может быть, скопилась сажа где-то, либо в костёр что-то резко бросили, где что-то сжигают. От резкого возгорания, хлопка происходит резкий выброс дыма и он обычно такой круглый", — пояснил специалист.
Он отметил, что подобное явление не несёт никакой угрозы для окружающих, поэтому жителям столицы не стоит беспокоиться. Такие кольца, как правило, рассеиваются, когда поднимаются выше, резюмировал эксперт.
Как уже сообщал Лайф, днём 27 марта в небе над Москвой появилось загадочное чёрное кольцо. Со слов очевидцев, сначала был слышен хлопок, а потом и образовалось странное явление.
Telegram / sputnik_strogino / Mila Klim / Vlad