Эксперт объяснил происхождение загадочного чёрного кольца в небе над Москвой

Странное чёрное кольцо, которое заметили в небе жители столичного района Строгино, могло появиться после выхлопа в котельной. Таким мнением с "Москвой 24" поделился руководитель отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок.

"Вероятно, произошёл выхлоп из котельной. Может быть, скопилась сажа где-то, либо в костёр что-то резко бросили, где что-то сжигают. От резкого возгорания, хлопка происходит резкий выброс дыма и он обычно такой круглый", — пояснил специалист.

Он отметил, что подобное явление не несёт никакой угрозы для окружающих, поэтому жителям столицы не стоит беспокоиться. Такие кольца, как правило, рассеиваются, когда поднимаются выше, резюмировал эксперт.