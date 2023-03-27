Патрушев: Россия как минимум дважды спасала США от распада, но третьего раза не будет
Россия как минимум дважды спасала Соединённые Штаты Америки от распада, но в третий раз делать этого точно не собирается, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По его словам, это происходило в годы Войны за независимость и Гражданской войны в США.
"Россия — исторический защитник суверенитета и государственности любых народов, которые обращались к ней за помощью. Она как минимум дважды спасала сами США. <...> Но я полагаю, что в этот раз помогать Штатам сохранить свою целостность нецелесообразно", — сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
Он также считает, что рядовые американцы и пальцем не пошевелят для сохранения целостности собственной страны, поскольку понимают, что не нужны властям США, которые шаг за шагом только уничтожают сами себя.
Ранее Патрушев заявил, что РФ обладает оружием, которое "способно уничтожить любого противника, включая США". При этом он подчеркнул, что Москва терпелива и никого не запугивает военным преимуществом.