Патрушев: Россия как минимум дважды спасала США от распада, но третьего раза не будет

Россия как минимум дважды спасала Соединённые Штаты Америки от распада, но в третий раз делать этого точно не собирается, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По его словам, это происходило в годы Войны за независимость и Гражданской войны в США.

"Россия — исторический защитник суверенитета и государственности любых народов, которые обращались к ней за помощью. Она как минимум дважды спасала сами США. <...> Но я полагаю, что в этот раз помогать Штатам сохранить свою целостность нецелесообразно", — сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

Он также считает, что рядовые американцы и пальцем не пошевелят для сохранения целостности собственной страны, поскольку понимают, что не нужны властям США, которые шаг за шагом только уничтожают сами себя.