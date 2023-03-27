В Потсдаме неизвестный в карнавальной маске попытался влезть в квартиру семьи Шольца

Неизвестный попытался проникнуть в квартиру канцлера Германии Олафа Шольца в Потсдаме, однако попал на камеру наблюдения и вынужден был скрыться до прибытия полиции, сообщает Spiegel, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, инцидент произошёл накануне, 26 марта. Злоумышленника в карнавальной маске, толстовке и с фонариком на лбу вовремя заметили, поэтому он и пустился в бега. Известно, что сам Шольц в тот момент находился в Берлине на совещании. В настоящее время правоохранители разыскивают преступника, в доме канцлера усилены меры безопасности.

Злоумышленник попал на камеру наблюдения. Фото © Twitter / Deutschland_BRD

В эту квартиру Шольц с семьёй переехал ещё два года назад. Немецкие журналисты связывают переезд с рядом краж и взломов в прежнем месте жительства политика.