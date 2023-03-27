Количество отравившихся в пиццерии Коврова увеличилось до 19 человек

У шестерых отравившихся в кафе в Коврове Владимирской области выявили сальмонеллу, среди них трое работников заведения и трое посетителей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

"Лабораторным исследованием материалов подтверждено выделение культуры Salmonella Enteritidis: от трёх заболевших, а также от трёх работников кафе: двух поваров и одного администратора", — сказано в сообщении ведомства.

Речь идёт о сетевом кафе под названием "Пиццерия То-То", оно находится в торговом центре "Русь". По данным на 27 марта, специалисты выявили ещё троих заболевших в результате приёма пищи в данном заведении. Их общее количество достигло 19 человек, среди них двое детей.