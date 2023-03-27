Посещение Зеленским позиций ВСУ в Запорожской области назвали очередной постановкой

Депутат Госдумы Александр Толмачёв усомнился, что украинский лидер Владимир Зеленский действительно посетил подконтрольную Киеву часть Запорожской области. В беседе с Лайфом парламентарий призвал не забывать, что лидер Незалежной прежде всего продолжает оставаться актёром, "только вот драматурги ему достались плохие, а продюсеры ещё хуже".

"Актëр бежит к выпиленному из фанеры дереву на сцене — это его персонаж будто бы идëт через лес. А вот он стоит на пустой сцене с чëрным задником — для зрителей это какое-то поле, которое можно назвать как угодно, хоть Запорожьем. При этом мы, конечно, знаем, что реальное место действия и место действия пьесы могут совершенно не совпадать", — отметил Толмачёв.

Наш собеседник также добавил, что Зеленский уже начинает нервничать, так как "бюджет на декорации вот-вот закончится", из-за чего вся показуха рухнет и подгребёт под собой горе-актëра.







Напомним, 27 марта днём Зеленский приехал в подконтрольную Киеву часть Запорожской области. Как следует из публикаций в официальном телеграм-канале украинского лидера, он посетил передовые позиции ВСУ, вручил военным награды, а также побывал в командном пункте группировки войск "Запорожье" и в военном госпитале, где лечатся раненые солдаты.