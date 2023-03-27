Путин поздравил путешественника Конюхова с мировым рекордом по дальности перелёта на шаре
Президент России Владимир Путин поздравил путешественника Фёдора Конюхова с новым мировым рекордом по дальности беспосадочного перелёта на воздушном шаре. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
"В суровых погодных условиях Вы с Иваном Меняйло уверенно преодолели сложнейший маршрут — более двух с половиной тысяч километров над акваторией Баренцева и Карского морей. Ваша стойкость и сила духа в противостоянии штормовым арктическим ветрам восхищают, свидетельствуют о безграничных возможностях человека", — сказано в обращении.
Президент обратил внимание на то, что рекорд Конюхов посвятил 20-летию создания Всероссийского движения "Детям России — образование, здоровье и духовность". По мнению главы государства, такие смелые экспедиции вносят весомый вклад в воспитание молодёжи и развитие традиций российских первопроходцев. Путин поблагодарил всех, кто участвовал в реализации этого проекта, и пожелал Конюхову здоровья.
Ранее стало известно, что Конюхов и Меняйло преодолели 2540 километров, что на 174 километра больше предыдущего мирового рекорда 1994 года, принадлежащего японскому пилоту Мичио Канда. Путешественники вылетели из Кировска Мурманской области и приземлились в Хатанге Красноярского края. Причём мировой рекорд был побит ещё до приземления. Шар, который использовали путешественники, разработан в России. Рекорд по продолжительности полёта (55 часов) Конюхов и Меняйло установили в 2017 году.