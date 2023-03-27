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27 марта, 18:07

Путин поздравил путешественника Конюхова с мировым рекордом по дальности перелёта на шаре

Президент России Владимир Путин поздравил путешественника Фёдора Конюхова с новым мировым рекордом по дальности беспосадочного перелёта на воздушном шаре. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

"В суровых погодных условиях Вы с Иваном Меняйло уверенно преодолели сложнейший маршрут — более двух с половиной тысяч километров над акваторией Баренцева и Карского морей. Ваша стойкость и сила духа в противостоянии штормовым арктическим ветрам восхищают, свидетельствуют о безграничных возможностях человека", — сказано в обращении.

Президент обратил внимание на то, что рекорд Конюхов посвятил 20-летию создания Всероссийского движения "Детям России — образование, здоровье и духовность". По мнению главы государства, такие смелые экспедиции вносят весомый вклад в воспитание молодёжи и развитие традиций российских первопроходцев. Путин поблагодарил всех, кто участвовал в реализации этого проекта, и пожелал Конюхову здоровья.

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Ранее стало известно, что Конюхов и Меняйло преодолели 2540 километров, что на 174 километра больше предыдущего мирового рекорда 1994 года, принадлежащего японскому пилоту Мичио Канда. Путешественники вылетели из Кировска Мурманской области и приземлились в Хатанге Красноярского края. Причём мировой рекорд был побит ещё до приземления. Шар, который использовали путешественники, разработан в России. Рекорд по продолжительности полёта (55 часов) Конюхов и Меняйло установили в 2017 году.

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kremlin.ru

Никита Осипов
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