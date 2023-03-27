Путин поздравил путешественника Конюхова с мировым рекордом по дальности перелёта на шаре

Президент России Владимир Путин поздравил путешественника Фёдора Конюхова с новым мировым рекордом по дальности беспосадочного перелёта на воздушном шаре. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

"В суровых погодных условиях Вы с Иваном Меняйло уверенно преодолели сложнейший маршрут — более двух с половиной тысяч километров над акваторией Баренцева и Карского морей. Ваша стойкость и сила духа в противостоянии штормовым арктическим ветрам восхищают, свидетельствуют о безграничных возможностях человека", — сказано в обращении.