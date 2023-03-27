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27 марта, 18:31

Зеленскому не разрешили взять шоколад у британского ведущего из-за риска отравления

Команда украинского лидера Владимира Зеленского не разрешила ему брать шоколад у британского ведущего и путешественника Эдварда Гриллса, так как испугалась, что президента могут отравить. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

По данным СМИ, Гриллс поехал на Украину для съёмок документального фильма. Там он встретился с Зеленским и предложил ему попробовать лакомство.

"Но команда по безопасности главы государства была против. Она отказала в предложении на тот случай, если 48-летний Гриллс попытается убить Зеленского", — сказано в материале издания.

Как отмечает газета, ведущий в ответ на это отметил, что относится к таким мерам с пониманием.

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Обложка ©

Getty Images / Handout / Anadolu Agency

Никита Осипов
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