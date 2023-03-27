Россиян предупредили об опасности прошивки Android-смартфонов в несертифицированных центрах

Эксперт по кибербезопасности из "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов в беседе с "Газетой.ru" предупредил об опасности прошивки Android-смартфона в несертифицированном сервисном центре. Дело в том, что во время процедуры модификации специалист получает неограниченный доступ к настройкам внутренних систем, из-за чего устройство можно заразить различными вирусами.

"Речь может идти о [внедрении] самых разных видов вредоносных программ: начиная от рекламного ПО, заканчивая различными троянцами. К тому же нельзя исключать, что после перепрошивки устройство будет работать некорректно, в том числе могут некорректно работать сервисы, связанные, например с проведением финансовых операций", — отметил Галов.

По его словам, в некоторых случаях перепрошивка ПО может привести к потенциальной потере данных или даже поломке устройства. В связи с этим эксперт рекомендует производить какие-либо манипуляции с гаджетами только в сертифицированных центрах.