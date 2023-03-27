Компаниям из недружественных стран при выходе из активов в РФ придётся заплатить 5–10% от цены

Организации из недружественных государств при выходе из активов в РФ придётся заплатить пять или свыше десяти процентов от рыночной стоимости. Об этом говорится в документе, который размещён на сайте Министерства финансов России.

Такие нерезиденты при продаже собственных активов с дисконтом свыше 90% от рыночной цены, которая зафиксирована в отчёте, должны внести сумму в размере не менее 10%. В случае если всё происходит без дисконта, объём выплат составит не менее 5%.