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27 марта, 18:59

Компаниям из недружественных стран при выходе из активов в РФ придётся заплатить 5–10% от цены

Организации из недружественных государств при выходе из активов в РФ придётся заплатить пять или свыше десяти процентов от рыночной стоимости. Об этом говорится в документе, который размещён на сайте Министерства финансов России.

Такие нерезиденты при продаже собственных активов с дисконтом свыше 90% от рыночной цены, которая зафиксирована в отчёте, должны внести сумму в размере не менее 10%. В случае если всё происходит без дисконта, объём выплат составит не менее 5%.

Кремль полон решимости бороться с заморозкой российских активов Евросоюзом

Кремль полон решимости бороться с заморозкой российских активов Евросоюзом

Ранее Лайф писал, что Америка и Европа могут создать проблемы для мировой экономики, если решат конфисковать активы РФ. Об этом говорится в материале The New York Times.

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ТАСС / Михаил Гребенщиков

Никита Осипов
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