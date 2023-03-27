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27 марта, 20:06

Онлайн-воин из Бутова решился на "сделку века" и лишил жену денег

Москвич хотел провернуть сделку в "Войнах престолов", но лишил жену 40 тысяч рублей

<p>Любитель игры "Войны престолов" Вадим. Фото © LIFE</p>

Любитель игры "Войны престолов" Вадим. Фото © LIFE

47-летний геймер Вадим из столичного Бутова попал в ловушку мошенников. В течение семи лет он прокачивал аккаунт в онлайн игре "Войны престолов". Решившись продать его за 70 тысяч, попросил у жены 40 тысяч рублей, якобы необходимых для проведения расчёта, но лишился этих денег. Лайф узнал подробности этой "сделки века".

Оказывается, злоумышленник сказал, что почему-то не может переводить со своей карты сумму меньше 110 тысяч, и предложил покупателю подкинуть ему недостающие до лимита деньги. Как и ожидалось, никто 110 тысяч потом не перевёл. Супруга, поняв, что её мужа-геймера просто обманули, пошла в полицию.

Там она рассказала, что её избранник в течение этих лет тратил небольшие суммы на прокачку своего персонажа. Решившись продать аккаунт, он нашёл некоего Максима, а тот предложил перевести переговоры в "Телеграм". Получив 40 тысяч, злоумышленник испарился. Неудачливый "бизнесмен" оставил жену без денег и, вероятно, нажил себе семейные проблемы.

Юный геймер случайно "украл" с карты отца 350 тысяч, пытаясь прокачать аккаунт в игре

Юный геймер случайно "украл" с карты отца 350 тысяч, пытаясь прокачать аккаунт в игре

Как писал Лайф ранее, юный геймер из Королёва решил прокачать Standoff 2 и дал мошенникам вычистить мамину карту. Злоумышленники выманили у него 192 тысячи рублей.

Арина Родионова
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