ВСУ третий раз за день нанесли удар по Донецку

Вооружённые силы Украины выпустили по Донецку два снаряда из ракетной системы залпового огня. Этот обстрел города стал уже третьим за сутки. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Там рассказали, что в 22:08 мск ВСУ выпустили снаряды из района населённого пункта Очеретино. Они ударили по Киевскому и Куйбышевскому району Донецка.

Раздалось несколько взрывов, в том числе в районе железнодорожного вокзала. Есть данные о разбившихся стёклах в окнах жилых домов.