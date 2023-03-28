Франция обыграла Ирландию в отборочном матче на чемпионат Европы

Французская футбольная сборная одержала победу над командой Ирландии со счётом 1:0 по итогам матча второго тура отборочного турнира на чемпионат Европы, который пройдёт в 2024 году. На 50-й минуте мяч отправил в ворота соперников Бенжамен Павар.

Также на встрече группы В сборная Нидерландов в домашнем матче одержала победу над командой Гибралтара со счётом 3:0. Французы занимают первое место в турнирной таблице (6 очков, 2 матча). За ними следуют команды Греции, Нидерландов, Ирландии и Гибралтара. Следующая игра сборной Франции состоится 16 июня, она встретится с командой Гибралтара.