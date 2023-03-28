Людей с лишним весом предупредили о проблемах с сердцем

Риск развития фибрилляции предсердий у человека повышается по мере набора лишнего веса. Об этом рассказал кардиохирург-аритмолог Владимир Ершов. Так, у мужчин с индексом массы тела (ИМТ) 40–50 вероятность такого недуга повышается в 3,7 раза. Лишние килограммы увеличивают нагрузку на сердце, заставляя этот орган биться чаще, перегоняя кровь по всем тканям, включая жировую. В конечном счёте это изматывает сердце, провоцируя нарушение ритма.

"Повышенный ИМТ является одной из основных причин развития сердечно-сосудистых осложнений. Наиболее распространённой болезнью сердца в настоящее время является фибрилляция предсердий, или так называемая мерцательная аритмия. Это один из самых опасных видов аритмии, при котором сердце бьётся хаотично и неравномерно, кровь не покидает сердечные камеры в полном объёме — и происходит образование тромбов. В свою очередь, тромбоз может привести к инфаркту или инсульту", — рассказал "Газете.ru" Ершов.

По его словам, не только лишний вес может повысить опасность развития фибрилляции предсердий — свою лепту вносит чрезмерное увлечение алкоголем и курением. Врач подчеркнул, что сам по себе лишний вес — это не заболевание, но, если вовремя не взяться за проблему, она может перерасти в ожирение, которое провоцирует множество болезней сердца, сахарный диабет второго типа и так далее.

Отследить первые признаки болезни можно самостоятельно. Чаще всего мерцательная аритмия ощущается как неприятное учащённое сердцебиение, которое в том числе могут обнаружить умные часы. Ещё один признак — внезапное появление одышки при физнагрузке. Если же фибрилляция предсердий уже обнаружена, нужно немедленно обратиться к врачам за квалифицированной помощью, ведь этот недуг можно полностью излечить.