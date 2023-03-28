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28 марта, 00:03

Антонов призвал США не использовать права человека для геополитики

Антонов: США нужно перестать использовать права человека во имя геополитических игр

Доктрина прав человека не должна использоваться в геополитических играх и разрушении суверенитета государств. Соединённым Штатам необходимо отказаться от таких действий. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в статье для издания Newsweek, приуроченной к намеченному на 29–30 марта второму Саммиту за демократию под эгидой США.

"Убеждён, что пора отказаться от попыток использовать доктрину прав человека для геополитических игр и разрушения суверенитета государств, для оправдания западного политического, финансово-экономического и идеологического доминирования", — написал Антонов.

В современном сложном мире, как отметил дипломат, суверенное равенство и невмешательство — основополагающие принципы, требующие сохранения в столь турбулентное время. Именно это — настоящая демократия, предохраняющая от "сползания к хаосу". Антонов также констатировал, что "Россия к такой работе готова".

По его словам, возникает множество вопросов к Вашингтону, который способен и имеет "моральное право" навязывать свои каноны другим. Он обратил внимание на то, что под таким демократическим "зонтиком" США вместе со своими союзниками блокируют "авторитарным режимам" доступ к передовым разработкам. Такой способ Запад использует для изоляции "неугодных" Штатам стран от прогресса.

"Однако за такой риторикой стоит холодный расчёт Вашингтона — стремление установить глобальный контроль за рынком инноваций, единолично распределять блага в угоду собственным интересам", — резюмировал Антонов.

Посол Антонов: Запад подводит человечество к черте, за которой маячит ядерный Армагеддон

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Как ранее писал Лайф, посольство заявило, что США сделали из права на свободу слова пародию, создав сложности для работы СМИ РФ. Об этом заявил пресс-секретарь Посольства РФ в Вашингтоне Игорь Гиренко. По его словам, в диппредставительстве обратили внимание на запрос Пентагоном дополнительного финансирования для борьбы с российскими СМИ на фоне успехов Russia Today и Sputnik.

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washington.mid.ru

Арина Родионова
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