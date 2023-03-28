"Превратилась в катастрофу": Байдена обвинили в разрушении внешней политики

При выводе американских войск из Афганистана президент США Джо Байден допустил существенные ошибки. Об этом заявил обозреватель American Thinker Томас Лифсон. Он отметил, что это всё привело Америку к целому ряду серьёзных внешнеполитических проблем.

"Если вы ещё не заметили, внешняя политика Соединённых Штатов превратилась в катастрофу после двух лет правления Байдена", — отметил Лифсон.

Обозреватель выразил мнение, что внешнеполитический курс Белого дома потерпел крах — и это вызвало решение столь поспешно вывести войска из Афганистана. В результате этого, пишет Лифсон, Штаты потеряли дорогостоящее оружие, оно попало в руки к талибам*.

"Дела идут очень-очень плохо для Америки", — добавил Лифсон.

Он отметил, что просчёт Вашингтона привёл к таким вызовам, как эскалация украинского конфликта, обострение отношений с Пекином и потеря союзника в лице Саудовской Аравии.

Как писал ранее Лайф, экс-советник Трампа Болтон предрёк проблемы с нацбезопасностью США из-за политики Байдена. По его мнению, если Вашингтон ничего не предпримет, то всё будет только хуже.