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28 марта, 00:43

"Превратилась в катастрофу": Байдена обвинили в разрушении внешней политики

AT: Байден превратил внешнюю политику США в катастрофу из-за Афганистана

При выводе американских войск из Афганистана президент США Джо Байден допустил существенные ошибки. Об этом заявил обозреватель American Thinker Томас Лифсон. Он отметил, что это всё привело Америку к целому ряду серьёзных внешнеполитических проблем.

"Если вы ещё не заметили, внешняя политика Соединённых Штатов превратилась в катастрофу после двух лет правления Байдена", — отметил Лифсон.

Обозреватель выразил мнение, что внешнеполитический курс Белого дома потерпел крах — и это вызвало решение столь поспешно вывести войска из Афганистана. В результате этого, пишет Лифсон, Штаты потеряли дорогостоящее оружие, оно попало в руки к талибам*.

"Дела идут очень-очень плохо для Америки", — добавил Лифсон.

Он отметил, что просчёт Вашингтона привёл к таким вызовам, как эскалация украинского конфликта, обострение отношений с Пекином и потеря союзника в лице Саудовской Аравии.

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Как писал ранее Лайф, экс-советник Трампа Болтон предрёк проблемы с нацбезопасностью США из-за политики Байдена. По его мнению, если Вашингтон ничего не предпримет, то всё будет только хуже.

*Деятельность "Талибана" запрещена ООН.

Обложка ©

Flickr / The White House

Арина Родионова
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