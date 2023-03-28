Россиянам предложат добывать золото под Магаданом своими силами
В Магаданской области готовятся разрешить гражданам добывать золото
Власти Магаданской области готовят закон о старательской деятельности, который позволит добывать золото не только компаниям, но и физическим лицам. Регион станет в этом вопросе пилотным. Законопроект может быть внесён на рассмотрение Госдумы до конца марта, рассказали в областном правительстве.
"По экспертным оценкам, принятие закона выведет незаконных старателей из тени, что положительно скажется не только на этих людях, но и на бюджете Магаданской области в целом", — отметили там.
Ожидается, что под такую золотодобычу отдадут 1498 гектаров, что даст более 140 участков для старательской деятельности, если учесть, что площадь участка ограничена 10 гектарами.
Ранее эксперт заявил, что россияне ежегодно оставляют на свалках свыше 500 килограммов золота в составе электронных отходов. Хватает в них и других ценных металлов.
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