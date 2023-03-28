Россиянам предложат добывать золото под Магаданом своими силами

Власти Магаданской области готовят закон о старательской деятельности, который позволит добывать золото не только компаниям, но и физическим лицам. Регион станет в этом вопросе пилотным. Законопроект может быть внесён на рассмотрение Госдумы до конца марта, рассказали в областном правительстве.

"По экспертным оценкам, принятие закона выведет незаконных старателей из тени, что положительно скажется не только на этих людях, но и на бюджете Магаданской области в целом", — отметили там.

Ожидается, что под такую золотодобычу отдадут 1498 гектаров, что даст более 140 участков для старательской деятельности, если учесть, что площадь участка ограничена 10 гектарами.