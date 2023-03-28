Россиянам посоветовали смотреть на "мёртвые" полки в магазинах

Работники супермаркетов нередко пользуются разными ухищрениями, чтобы заставить покупателей обращать внимание на конкретные товары. Как рассказал сопредседатель общественной организации "Национальный союз защиты прав потребителей" Алексей Егармин, это может касаться продукции, имеющей не самое выгодное соотношение цены и качества для клиента.

По словам эксперта, заходя в магазин, покупатели видят определённые полки в первую очередь. Именно на них перекладывается тот товар, который магазину выгоднее всего продать. В том числе это продукты с истекающим сроком годности. Нередко поставщики дополнительно платят магазинам, чтобы они продукцию располагали на "правильных" полках. Те же товары, что действительно интересны покупателю, могут находиться в менее доступных местах.

"Лайфхак для посетителей магазина — обращать внимание на полки, которые находятся внизу или наверху. Такие полки иногда называют мёртвыми, потому что товар там продаётся хуже. Кому-то не хватает роста дотянуться, кому-то лень нагибаться. Однако на этих полках, как правило, представлена продукция такого же качества, как и на других, а иногда даже лучше и по более низкой цене. Товар, который находится в менее удобном месте, обычно более выгоден покупателю, чем продавцу", — рассказал радио Sputnik Егармин.