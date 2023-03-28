Катера Тихоокеанского флота России провели в Японском море стрельбы крылатыми ракетами "Москит". Реактивные снаряды были направлены на морские цели условного противника.

Российские катера запустили "москиты" в Японском море. Видео © Минобороны РФ

"Ракетная катерная ударная группа в составе двух катеров нанесла совместный ракетный удар по морскому щиту, имитировавшему боевой корабль условного противника", — рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

Цель находилась в ста километрах, и, как отметили в оборонном ведомстве, она была поражена прямым попаданием двух "москитов". В районе стрельб безопасность обеспечивали корабли и самолёты морской авиации Тихоокеанского флота.