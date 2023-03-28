Карта звёздной миграции: куда уехали российские селебрити
Регион

Уведомления отключены

28 марта, 02:13

Российские катера запустили "москиты" в Японском море

Катера Тихоокеанского флота России провели в Японском море стрельбы крылатыми ракетами "Москит". Реактивные снаряды были направлены на морские цели условного противника.

Российские катера запустили "москиты" в Японском море. Видео © Минобороны РФ

"Ракетная катерная ударная группа в составе двух катеров нанесла совместный ракетный удар по морскому щиту, имитировавшему боевой корабль условного противника", — рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

Цель находилась в ста километрах, и, как отметили в оборонном ведомстве, она была поражена прямым попаданием двух "москитов". В районе стрельб безопасность обеспечивали корабли и самолёты морской авиации Тихоокеанского флота.

Северная Корея сымитировала ядерный взрыв в атмосфере

Северная Корея сымитировала ядерный взрыв в атмосфере

Ранее Лайф сообщал, что в южнокорейский порт Пусан 28 марта прибудет 11-я авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем типа "Нимиц".

Обложка ©

Минобороны РФ

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Министерство Обороны РФ
  • Тихоокеанский флот
  • Военная техника
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров