Российские военные не дали колонне ВСУ выдвинуться на Запорожском направлении
Российские военные на Запорожском направлении не дали колонне бронированной техники Вооружённых сил Украины выдвинуться из села Лукьяновского. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев.
"Воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями, противник попытался выдвинуться из населённого пункта Лукьяновское. Средствами разведки была вскрыта колонна до десяти бронированных машин", — приводит ТАСС его слова.
Гордеев рассказал, что по колонне ударила российская артиллерия, в результате два бронеавтомобиля были уничтожены.
В районе Темировки на Запорожском направлении был ликвидирован украинский вертолёт Ми-8, при помощи которого ВСУ намеревались нанести удар по позициям войск России. А комплекс "Пенициллин" обнаружил самоходную гаубицу "Гиацинт" у Доброволья, она также была уничтожена.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные за минувшие сутки уничтожили до 60 бойцов ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях.
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