В Приморье девочку задавил насмерть грузовик её отца

В городе Дальнереченске Приморского края произошёл несчастный случай, в результате которого погибла восьмилетняя девочка. Во дворе дома в районе Кирпичной, 10 ребёнка задавил грузовик Mitsubishi Canter, который ремонтировал её отец.

Полицейский рассказывает о трагическом происшествии в Приморье. Видео © УМВД России по Приморскому краю

Как сообщает краевое УМВД, грузовик стоял с включённой передачей. В какой-то момент двигатель непроизвольно запустился, грузовик покатился вперёд, наехал на девочку, разрушил забор, выехал на проезжую часть. Остановить его движение смогло только дерево.

Отца теперь настигло не только горе от потери дочери, но и уголовное дело, которое завели в отношении него по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).