У вас страйк: Из-за гололёда на Камчатке машины превратились в шары для боулинга

В одном из микрорайонов Петропавловска-Камчатского на обледенелом склоне столкнулось несколько автомобилей. Очевидцы сняли, как машины скользили вниз и бились друг об друга.

Плавные траектории движения машин на гололёде очевидцы сравнили с вальсом. По предварительным данным, пострадавших среди водителей и пассажиров нет. А вот кузовного ремонта предстоит немало.