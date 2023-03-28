У вас страйк: Из-за гололёда на Камчатке машины превратились в шары для боулинга
В Петропавловске-Камчатском из-за гололёда столкнулось несколько автомобилей
В одном из микрорайонов Петропавловска-Камчатского на обледенелом склоне столкнулось несколько автомобилей. Очевидцы сняли, как машины скользили вниз и бились друг об друга.
Плавные траектории движения машин на гололёде очевидцы сравнили с вальсом. По предварительным данным, пострадавших среди водителей и пассажиров нет. А вот кузовного ремонта предстоит немало.
Ранее Лайф писал, что в Екатеринбурге легковушка на встречке протаранила скорую. В результате столкновения пострадало четыре человека, включая двух работников скорой.
Ютуб-канал kamchat100