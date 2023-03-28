В Приморье выпустили в лес медвежонка, который едва не погиб от истощения в ЕАО

Медвежонок, найденный в прошлом году на помойке в ЕАО, подрос и окреп, и его выпустили в лес. Четыре месяца детёныш прожил в реабилитационном центре. Он набрал вес, выздоровел, пребывает в нормальном самочувствии, сообщили в центре "Тигр". Там уточнили, что Бастак — так зовут косолапого — вышел из спячки в начале марта и его начали готовить к выпуску.

"Перед нами стояла задача проверить его осторожное отношение к человеку, а также понаблюдать, насколько хорошо он добывает себе пищу. Бастак прошёл все тесты на отлично, а ветеринарный осмотр показал, что он полностью здоров, а его вес соответствует норме", — пишет телеграм-канал центра "Тигр".

Как отметили специалисты, несмотря на то что потеря веса у медведей за спячку составляет порядка 30%, Бастак весит 50 кг, что хорошо для годовалого медвежонка. Теперь для него главное — хорошее питание, которого достаточно в лесу в это время года, поэтому для маленького хищника сейчас благоприятное время уйти в дикую природу.

"Место для выпуска находится вдали от человеческого жилья, в глухих лесах Еврейской автономной области. Мы надеемся, что он проживёт долгую жизнь на воле и больше не встретит на своём пути людей! Мы благодарим всех, кто нам помогает!" — написали в центре.