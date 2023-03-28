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Регион
Опубликовано 28 марта 2023, 03:34
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Российские военные уничтожили в Донбассе две контрбатарейные РЛС из США

На Авдеевском направлении группировка "Юг" уничтожила две контрбатарейные РЛС из США

На Авдеевском направлении группировка российских сил "Юг" ликвидировала две контрбатарейные РЛС AN/TPQ-50, произведённые в США и принадлежащие Вооружённым силам Украины. Также были уничтожены огневая позиция и расчёт 120-миллиметрового миномёта противника. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Иван Бигма.

"На Авдеевском направлении подразделениями артиллерийской бригады Южного военного округа поражено две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Расчётом 152-миллиметровых буксируемых гаубиц "Мста-Б" в районе населённого пункта Новобахмутовка уничтожена огневая позиция и 120-миллиметровый миномёт с расчётом ВСУ", — приводит РИА "Новости" его слова.

К тому же, сообщил он, на Донецком направлении военные уничтожили группу ВСУ, в которой было до десяти человек. Кроме того, на этом направлении Российские вооружённые силы ликвидировали две единицы ствольной артиллерии украинской армии.

На Донецком направлении вблизи Марьинки уничтожена группа пехоты ВСУ
На Донецком направлении вблизи Марьинки уничтожена группа пехоты ВСУ

Ранее Вооружённые силы России уничтожили колонну ВСУ, направлявшуюся в Северск. Украинское командование отрядило вооружение и технику вместе с личным составом на усиление позиций, чтобы сдерживать наступление Российской армии.

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Wikipedia / Major Linda Wade

Анатолий Симоненко
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