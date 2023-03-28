Российские военные уничтожили в Донбассе две контрбатарейные РЛС из США
На Авдеевском направлении группировка "Юг" уничтожила две контрбатарейные РЛС из США
На Авдеевском направлении группировка российских сил "Юг" ликвидировала две контрбатарейные РЛС AN/TPQ-50, произведённые в США и принадлежащие Вооружённым силам Украины. Также были уничтожены огневая позиция и расчёт 120-миллиметрового миномёта противника. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Иван Бигма.
"На Авдеевском направлении подразделениями артиллерийской бригады Южного военного округа поражено две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Расчётом 152-миллиметровых буксируемых гаубиц "Мста-Б" в районе населённого пункта Новобахмутовка уничтожена огневая позиция и 120-миллиметровый миномёт с расчётом ВСУ", — приводит РИА "Новости" его слова.
К тому же, сообщил он, на Донецком направлении военные уничтожили группу ВСУ, в которой было до десяти человек. Кроме того, на этом направлении Российские вооружённые силы ликвидировали две единицы ствольной артиллерии украинской армии.
Ранее Вооружённые силы России уничтожили колонну ВСУ, направлявшуюся в Северск. Украинское командование отрядило вооружение и технику вместе с личным составом на усиление позиций, чтобы сдерживать наступление Российской армии.
Wikipedia / Major Linda Wade