На Авдеевском направлении группировка российских сил "Юг" ликвидировала две контрбатарейные РЛС AN/TPQ-50, произведённые в США и принадлежащие Вооружённым силам Украины. Также были уничтожены огневая позиция и расчёт 120-миллиметрового миномёта противника. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Иван Бигма.

"На Авдеевском направлении подразделениями артиллерийской бригады Южного военного округа поражено две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Расчётом 152-миллиметровых буксируемых гаубиц "Мста-Б" в районе населённого пункта Новобахмутовка уничтожена огневая позиция и 120-миллиметровый миномёт с расчётом ВСУ", — приводит РИА "Новости" его слова.

К тому же, сообщил он, на Донецком направлении военные уничтожили группу ВСУ, в которой было до десяти человек. Кроме того, на этом направлении Российские вооружённые силы ликвидировали две единицы ствольной артиллерии украинской армии.