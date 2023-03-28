В США решили лишить Китай статуса развивающейся страны

Палата представителей Конгресса США единогласно утвердила законопроект, который предполагает, что Госдеп начнёт работу над лишением Китая статуса развивающейся страны. Об этом сообщает The Hill.

"Законопроект предписывает госсекретарю "добиваться" изменения статуса КНР... на [статус] страны с уровнем дохода выше среднего, высоким уровнем дохода или развитой страны в международных организациях, в которые входят и США, и Китай", — следует из публикации.

Цель — добиться, чтобы КНР была лишена международных преференций, которые обеспечены статусом развивающей страны, не получала бы соответствующей помощи.