В Севастопольской бухте восстановили движение транспорта
В Севастопольской бухте восстановили движение пассажирских катеров и парома
В бухте Севастополя восстановлено движение пассажирских катеров и парома. Об этом сообщает ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя".
"Паром возобновляет работу с 08:00. Морской пассажирский транспорт осуществляет движение в штатном режиме", — говорится в телеграм-канале ведомства.
Напомним, ранее сообщалось об остановке движения транспорта в Севастопольской бухте. Причины такого решения не озвучивались, однако накануне в ведомстве предупреждали о сложных погодных условиях на рейде. Из-за сильного ветра было объявлено штормовое предупреждение.
ТАСС / Сергей Мальгавко