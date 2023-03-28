В Севастопольской бухте восстановили движение транспорта

В бухте Севастополя восстановлено движение пассажирских катеров и парома. Об этом сообщает ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя".

"Паром возобновляет работу с 08:00. Морской пассажирский транспорт осуществляет движение в штатном режиме", — говорится в телеграм-канале ведомства.