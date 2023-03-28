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28 марта, 05:11

В Севастопольской бухте восстановили движение транспорта

В Севастопольской бухте восстановили движение пассажирских катеров и парома

В бухте Севастополя восстановлено движение пассажирских катеров и парома. Об этом сообщает ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя".

"Паром возобновляет работу с 08:00. Морской пассажирский транспорт осуществляет движение в штатном режиме", — говорится в телеграм-канале ведомства.

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Напомним, ранее сообщалось об остановке движения транспорта в Севастопольской бухте. Причины такого решения не озвучивались, однако накануне в ведомстве предупреждали о сложных погодных условиях на рейде. Из-за сильного ветра было объявлено штормовое предупреждение.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Никита Никонов
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