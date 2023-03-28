В Севастопольской бухте остановлено движение транспорта
Сегодня утром в Севастопольской бухте остановили движение катеров и паромов. Об этом сообщили в Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя.
"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", — заявили там и добавили, что будут запущены специальные автобусы.
Причины такого решения не раскрываются. Однако накануне в ведомстве предупреждали о сложных погодных условиях на рейде. Было объявленное штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 20–25 метров в секунду.
Напомним, в Севастопольской бухте приостанавливали движение также несколько дней назад. Как оказалось, тогда причиной стала атака украинских дронов, которая была успешно отбита.
ТАСС / Сергей Мальгавко