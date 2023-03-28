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28 марта, 07:49

Туристы на частном самолёте незаконно приземлились на лёд Байкала, чтобы сходить в кафе

Летевший из Новосибирска частный самолёт незаконно сел на льду Байкала на территории нацпарка

В Иркутской области на лёд Байкала незаконно приземлился самолёт. Как сообщает Mash Siberia, пассажиры легкомоторного борта, летевшего из Новосибирска, очень хотели попасть в ресторан.

Самолёт незаконно приземлился на лёд Байкала. Видео © Telegram / Mash Siberia

Подошедшим сотрудникам ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" неожиданные гости рассказали, что заказали столик в кафе на острове Ольхон. Работники заповедника пояснили, что полёты и приземления нужно согласовывать заранее, чтобы не навредить краснокнижным птицам.

"В практике учреждения такое несогласованное "приводнение" на акваторию в границах особо охраняемой природной территории произошло впервые. Составлен протокол по статье 8.39 Административного кодекса "Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях", — сообщили в пресс-службе "Заповедного Прибайкалья".

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После оформления документов нарушители покинули границы парка.

Ранее Лайф писал, что неизвестные угнали самолёт в Аргентине, но разбились, забыв одну важную деталь. Погибло пять человек.

Обложка ©

Telegram / Mash Siberia

Никита Никонов
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