Туристы на частном самолёте незаконно приземлились на лёд Байкала, чтобы сходить в кафе

В Иркутской области на лёд Байкала незаконно приземлился самолёт. Как сообщает Mash Siberia, пассажиры легкомоторного борта, летевшего из Новосибирска, очень хотели попасть в ресторан.

Самолёт незаконно приземлился на лёд Байкала. Видео © Telegram / Mash Siberia

Подошедшим сотрудникам ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" неожиданные гости рассказали, что заказали столик в кафе на острове Ольхон. Работники заповедника пояснили, что полёты и приземления нужно согласовывать заранее, чтобы не навредить краснокнижным птицам.

"В практике учреждения такое несогласованное "приводнение" на акваторию в границах особо охраняемой природной территории произошло впервые. Составлен протокол по статье 8.39 Административного кодекса "Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях", — сообщили в пресс-службе "Заповедного Прибайкалья".

После оформления документов нарушители покинули границы парка.