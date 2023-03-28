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28 марта, 07:54

Росгвардия усилила охрану школы в Ульяновске из-за переписки в Сети о готовящейся стрельбе

<p>Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/49581" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Обложка © SHOT

В Ульяновске неизвестный пригрозил устроить стрельбу в лицее № 100, его переписка с приятелем попала к правоохранителям, после чего была усилена охрана учебного заведения. Об этом пишет SHOT.

Два человека под именами "Максимка" и "Стёпа" переписывались в мессенджере. Изначально они обсуждали продажу вейпа, а затем один из них начал уговаривать другого устроить стрельбу в школе. В распоряжении SHOT оказались скриншоты чата, где неизвестный пишет, что "хочет ворваться в школу и расстрелять всех". В подтверждение намерений он прислал собеседнику фото ружья.

Сначала скриншот переписки попал в сообщество "Чел из нашей шк.", а оттуда — в родительский чат. Директор учебного заведения тут же обратился в полицию. Охрану лицея усилили сотрудниками Росгвардии, ППСП и управления по противодействию экстремизму. Уроки при этом не отменялись.

По предварительным данным, фото оружия было взято из переписки от 2018 года. Сейчас правоохранители выясняют, кто причастен к инциденту.

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Ранее сообщалось, что в селе Шишино Топкинского района Кемеровской области 15-летний ученик выстрелил в стену школы из пневматического пистолета, пострадавших нет.

Татьяна Миссуми
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