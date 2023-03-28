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28 марта, 07:59

Трамп призвал американцев молиться после решения Путина о ядерном оружии

Трамп призвал американцев молиться после решения Путина о размещении ядерного оружия РФ в Белоруссии

Американцам следовало бы начать молиться после того, как российский лидер Владимир Путин решил разместить ядерное оружие в Белоруссии. Об этом заявил бывший глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп.

"Как я и предсказывал, теперь мы играем с "опасными штуками". Эту ситуацию вызвали мы — вот что происходит, когда некомпетентные люди управляют вашим правительством. Всё, что я могу сказать вам прямо сейчас: молитесь", — написал политик в собственной соцсети Truth Social.

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Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия к 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Глава государства привёл аналогию с Вашингтоном, который десятками лет размещает тактическое вооружение в Европе. Поэтому, по словам Путина, Москва всего лишь сделает то же самое, не нарушая международных обязательств.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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