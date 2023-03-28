Трамп призвал американцев молиться после решения Путина о ядерном оружии

Американцам следовало бы начать молиться после того, как российский лидер Владимир Путин решил разместить ядерное оружие в Белоруссии. Об этом заявил бывший глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп.

"Как я и предсказывал, теперь мы играем с "опасными штуками". Эту ситуацию вызвали мы — вот что происходит, когда некомпетентные люди управляют вашим правительством. Всё, что я могу сказать вам прямо сейчас: молитесь", — написал политик в собственной соцсети Truth Social.