В России могут урезать количество казённых госучреждений

Министерство финансов РФ предложило сократить количество казённых госучреждений в целях увеличения зарплаты сотрудникам. С такой инициативой ведомство намерено обратиться к правительству.

"Мера предлагается в целях повышения эффективности управления бюджетными расходами. При этом уточняется, что объёмы бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда работников федеральных казённых учреждений, будут сохранены "с целью повышения уровня оплаты их труда", — пишет РБК.

Издание напоминает, что больше всего таких компаний находится в управлении МВД, Минюста, Минфина, Минобороны и ФНС. В 2022 году ведомство уже выступало за сокращение в двух федеральных казённых учреждениях. Сейчас процесс оптимизации бюджетных затрат будет продолжен.