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28 марта, 08:54

В России могут урезать количество казённых госучреждений

РБК: Минфин хочет сократить число казённых госучреждений

Министерство финансов РФ предложило сократить количество казённых госучреждений в целях увеличения зарплаты сотрудникам. С такой инициативой ведомство намерено обратиться к правительству.

"Мера предлагается в целях повышения эффективности управления бюджетными расходами. При этом уточняется, что объёмы бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда работников федеральных казённых учреждений, будут сохранены "с целью повышения уровня оплаты их труда", пишет РБК.

Издание напоминает, что больше всего таких компаний находится в управлении МВД, Минюста, Минфина, Минобороны и ФНС. В 2022 году ведомство уже выступало за сокращение в двух федеральных казённых учреждениях. Сейчас процесс оптимизации бюджетных затрат будет продолжен.

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Обложка ©

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Татьяна Миссуми
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