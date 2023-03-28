Петербуржцы подарили радость детства школьникам из Мариуполя

Сто двадцать школьников и 20 педагогов из Мариуполя провели весенние каникулы в лагере "Молодёжное" на берегу Финского залива, где петербуржцы старались вернуть ребятам радость детства. Об этом рассказывает газета "Петербургский дневник".

Для гостей из Мариуполя организовали мастер-классы, квесты, танцевальные программы, кинолектории, экскурсии по историческому центру города, творческие и спортивные занятия. Кроме того, ребята посетили студию красоты "Локон", где им сделали красивые причёски. В лагере со школьниками работает команда опытных вожатых, которые играют с подопечными в настольные игры и занимаются спортом.

Более ста школьников из Мариуполя провели весенние каникулы на берегу Финского залива. Фото © Александр Глуз / Газета "Петербургский дневник"

"По вечерам мы показываем им фильмы и мультфильмы на большом экране, в том числе и добрые советские картины. А ещё у нас есть целое структурное подразделение, которое отвечает за медицину. Детям делают ежедневные обследования, кислородные коктейли. Если кто-то приезжает с жалобами, проводится необходимая работа, но, к счастью, в этой смене ребята приехали здоровенькими", — рассказал директор лагеря Егор Ковалев.

В гости к ребятам приезжали Академия талантов, Городской дворец творчества юных и даже сотрудники Госавтоинспекции, которые напомнили правила дорожного движения и "познакомили" с патрульным автомобилем. Школьники узнали об устройстве служебного транспорта и даже смогли представить себя в роли сотрудников ДПС.

Некоторые ребята уже планируют после школы переехать в Санкт-Петербург, чтобы поступить в вуз. Так, шестнадцатилетняя Маргарита Якунина собирается стать 3D-дизайнером. В родном Мариуполе она изучала программирование и увлекалась фотографией.

"Думаю, что поеду учиться в Питер. Там так много хороших вузов — глаза разбегаются", — поделилась девочка.

Маргарита также рассказала, как помогает родному городу. Она поделилась историей, как вместе с дедушкой и волонтёрами ходили каждый день по всему городу, чтобы помогать раздавать гуманитарную помощь: хлеб, консервы.