Петербуржцы подарили радость детства школьникам из Мариуполя
Более ста школьников из Мариуполя провели весенние каникулы на берегу Финского залива
Более ста школьников из Мариуполя провели весенние каникулы на берегу Финского залива. Обложка © Александр Глуз / Газета "Петербургский дневник"
Сто двадцать школьников и 20 педагогов из Мариуполя провели весенние каникулы в лагере "Молодёжное" на берегу Финского залива, где петербуржцы старались вернуть ребятам радость детства. Об этом рассказывает газета "Петербургский дневник".
Для гостей из Мариуполя организовали мастер-классы, квесты, танцевальные программы, кинолектории, экскурсии по историческому центру города, творческие и спортивные занятия. Кроме того, ребята посетили студию красоты "Локон", где им сделали красивые причёски. В лагере со школьниками работает команда опытных вожатых, которые играют с подопечными в настольные игры и занимаются спортом.
Более ста школьников из Мариуполя провели весенние каникулы на берегу Финского залива. Фото © Александр Глуз / Газета "Петербургский дневник"
"По вечерам мы показываем им фильмы и мультфильмы на большом экране, в том числе и добрые советские картины. А ещё у нас есть целое структурное подразделение, которое отвечает за медицину. Детям делают ежедневные обследования, кислородные коктейли. Если кто-то приезжает с жалобами, проводится необходимая работа, но, к счастью, в этой смене ребята приехали здоровенькими", — рассказал директор лагеря Егор Ковалев.
В гости к ребятам приезжали Академия талантов, Городской дворец творчества юных и даже сотрудники Госавтоинспекции, которые напомнили правила дорожного движения и "познакомили" с патрульным автомобилем. Школьники узнали об устройстве служебного транспорта и даже смогли представить себя в роли сотрудников ДПС.
Некоторые ребята уже планируют после школы переехать в Санкт-Петербург, чтобы поступить в вуз. Так, шестнадцатилетняя Маргарита Якунина собирается стать 3D-дизайнером. В родном Мариуполе она изучала программирование и увлекалась фотографией.
"Думаю, что поеду учиться в Питер. Там так много хороших вузов — глаза разбегаются", — поделилась девочка.
Маргарита также рассказала, как помогает родному городу. Она поделилась историей, как вместе с дедушкой и волонтёрами ходили каждый день по всему городу, чтобы помогать раздавать гуманитарную помощь: хлеб, консервы.
Ранее Лайф рассказывал о самых популярных направлениях для отдыха с детьми на весенних каникулах. Особенно востребованными стали Краснодарский край, Санкт-Петербург и Москва.