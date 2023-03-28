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Опубликовано 28 марта 2023, 09:15
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Юта выпустила клип на любимую песню российских бойцов на передовой

Юта выпустила клип на песню "Zа жизнь!", записанную с Ансамблем песни и пляски ЗВО

Известная российская певица Юта (Анна Осипова) опубликовала клип на песню, которая стала популярна среди наших бойцов. В комментариях под видео работу уже оценили по достоинству — подписчики признались, что от этой песни у них на глаза наворачиваются слёзы.

Новая версия клипа Юты на песню "Zа жизнь". Видео © Telegram / utamusic_telegram

"Мощь хора и оркестра — это что-то невообразимое... "За жизнь!" — теперь с мощью хора и оркестра", — написала певица в "Телеграме".

Композиция была записана совместно с одним из старейших творческих коллективов Российской армии — Ансамблем песни и пляски Западного военного округа — и зазвучала по-новому, призналась артистка.

"Благодарю музыкантов и наших бойцов, пишущих с передовой, что эта песня вдохновляет их идти вперёд — до победы. Продолжаем работать!" — добавила Юта.

Юта выпустила песню "Zа жизнь", и её тут же признали гимном спецоперации
Юта выпустила песню "Zа жизнь", и её тут же признали гимном спецоперации

Ещё одним гимном СВО стала песня "Триста тридцать три". Её автор Александр Ванюшкин объяснил, что сплотило россиян в этот трудный период.

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Telegram / utamusic_telegram

Ирина Фальке
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