Юта выпустила клип на любимую песню российских бойцов на передовой

Известная российская певица Юта (Анна Осипова) опубликовала клип на песню, которая стала популярна среди наших бойцов. В комментариях под видео работу уже оценили по достоинству — подписчики признались, что от этой песни у них на глаза наворачиваются слёзы.

Новая версия клипа Юты на песню "Zа жизнь". Видео © Telegram / utamusic_telegram

"Мощь хора и оркестра — это что-то невообразимое... "За жизнь!" — теперь с мощью хора и оркестра", — написала певица в "Телеграме".

Композиция была записана совместно с одним из старейших творческих коллективов Российской армии — Ансамблем песни и пляски Западного военного округа — и зазвучала по-новому, призналась артистка.

"Благодарю музыкантов и наших бойцов, пишущих с передовой, что эта песня вдохновляет их идти вперёд — до победы. Продолжаем работать!" — добавила Юта.