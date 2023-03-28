Юта выпустила клип на любимую песню российских бойцов на передовой
Юта выпустила клип на песню "Zа жизнь!", записанную с Ансамблем песни и пляски ЗВО
Известная российская певица Юта (Анна Осипова) опубликовала клип на песню, которая стала популярна среди наших бойцов. В комментариях под видео работу уже оценили по достоинству — подписчики признались, что от этой песни у них на глаза наворачиваются слёзы.
Новая версия клипа Юты на песню "Zа жизнь". Видео © Telegram / utamusic_telegram
"Мощь хора и оркестра — это что-то невообразимое... "За жизнь!" — теперь с мощью хора и оркестра", — написала певица в "Телеграме".
Композиция была записана совместно с одним из старейших творческих коллективов Российской армии — Ансамблем песни и пляски Западного военного округа — и зазвучала по-новому, призналась артистка.
"Благодарю музыкантов и наших бойцов, пишущих с передовой, что эта песня вдохновляет их идти вперёд — до победы. Продолжаем работать!" — добавила Юта.
Ещё одним гимном СВО стала песня "Триста тридцать три". Её автор Александр Ванюшкин объяснил, что сплотило россиян в этот трудный период.
Telegram / utamusic_telegram