Житель Дагестана застрелил понятого, пришедшего к нему с полицейскими на обыск

В Дагестане понятой погиб при стрельбе во время обыска. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, трагедия произошла в селе Джигия Кайтагского района. В рамках уголовного дела о наркотиках полицейские отправились на обыск к 28-летнему безработному Руслану А. В качестве понятого правоохранители взяли 29-летнего Магомеда С. из соседнего села Дуреги.

Как только сотрудники с гражданским зашли в дом Руслана, он открыл огонь из охотничьего ружья. Пуля попала понятому в голову, он скончался на месте. Ответным огнём полицейские ликвидировали хозяина дома. В ходе обыска был обнаружен флаг ИГИЛ*. Полиция проверяет возможные связи стрелка с экстремистами.

Ранее Лайф сообщал, что житель Сыктывкара попал в полицейский участок за ограбление и заказал туда наркотики. Забрать заказ из изолятора мужчина не смог.